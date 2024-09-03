Asya borsalarında negatif seyir hakim

Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu devam ediyor.

Haberin Devamı

Bugün açıklanan verilere göre Güney Kore'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en yavaş artışı kaydetti.

Ülkede, TÜFE aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin hemen üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2 artarak öngörülere paralel gerçekleşti.

Kurumsal tarafta ise dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel'in Japonya'da yarı iletken alanında bir araştırma ve geliştirme merkezi kuracağı bilgisi yer aldı.

Dolar/yen paritesi ise dört günlük yükseliş serisinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 146,5 seviyesinde bulunurken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bir sonraki faiz artırımını ocakta yapacağına ilişkin fiyatlamalar güçlenmeye başladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 38.686 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalışla 2.664 puandan kapandı.

Haberin Devamı

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 2.802 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 17.627 puanda bulunuyor. Öte yandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,13 artışla 82.454,69 puanda işlem görüyor.