Asya borsalarında negatif seyir hakim

ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin gidişatı konusunda belirsizlikler risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Haberin Devamı

Asya borsalarında tarifelerin olumsuz etkileri hissediliyor. Çin yönetiminin ekonomiyi destekleyici adımları ise pay piyasalarını destekledi. Bu durum Çin'in diğer Asya borsalarından pozitif ayrışmasını sağladı.

Çin'de ekonomiyi canlandırmak ve sermaye piyasalarını desteklemek amacıyla devlet yetkililerinin yanı sıra düzenleyici kurumların katılımıyla geniş çaplı bir diyalog toplantısı gerçekleştirileceği ve teşviklere ağırlık verileceğine dair haber akışı piyasalarda risk iştahını artırdı.

Ayrıca, Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinden yapılan açıklamada, Başbakan Li Çiang ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki telefon görüşmesine ilişkin detaylar verildi.

Haberin Devamı

Görüşmede von der Leyen, Trump'ın duyurduğu yeni gümrük tarifelerinin yol açtığı sorunlara müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulunarak, küresel ekonomi için istikrar ve öngörülebilirliğin hayati önem taşıdığını belirtti.

Von der Leyen, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin neden olduğu geniş çaplı kesintilere cevaben, dünyanın en büyük iki pazarı olarak Avrupa ve Çin'in, serbest, adil ve eşit bir oyun alanına dayanan, reformdan geçmiş güçlü bir ticaret sistemini destekleme sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Görüşmede Li Çiang'ın, Çin ve AB'nin, ABD'nin tarife politikasının yol açacağı sarsıntılara karşı küresel ekonomiye istikrar ve öngörülebilirlik sağlaması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Çin'in bu yılın makro politikasında çeşitli belirsizlik faktörlerini hesaba kattığını ifade eden Li, "Dış şokları karşılamaya hazırlıklıyız, bunun için elimizde yeterli politika araçları mevcut." dedi.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasında süregelen tarife gerilimlerinin seyrine ilişkin belirsizliklerin derinleştiğine dikkati çekerek, birçok alanda artan risk algısının bu dönemde yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırabileceğini ifade etti.

Bugünkü konuşmasında Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, bazı zayıf sinyallere karşın Japon ekonomisinin ılımlı şekilde toparlandığını belirterek, çekirdek enflasyonun yüzde 2'nin altında kalmaya devam etmesine karşın kademeli olarak hızlandığını söyledi.

Haberin Devamı

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato ise, ABD ile yapılacak ticaret müzakerelerinde döviz kurlarının da tartışılabileceğini söyledi.

Kato, "ABD tarafından döviz kurları da dahil olmak üzere çeşitli iletişimler oldu, bu nedenle döviz hareketleri tartışma konularından biri olabilir. Ancak henüz somut detaylar belirlenmedi." açıklamasını yaptı.

Bu gelişmelere ek olarak, Hindistan Merkez Bankası ikinci kez temel repo faiz oranını düşürerek para politikası duruşunu "nötr" den "destekleyici"ye çevirdi. Para Politikası Kurulu beklentilere paralel olarak repo faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 6'ya çekti.

Kurul, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez şubatta çeyrek puanlık bir indirimle faiz oranlarını düşürmeye başlamıştı. Yeni Zelanda Merkez Bankası ise beklentilere paralel olarak gösterge faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 3,50'ye çekti.

Haberin Devamı

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da tüketici güven endeksi martta 34,1'e inerek aylık bazda beklentilerden daha fazla geriledi. Ülkede mart makine siparişleri yıllık yüzde 11,4 arttı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,8 düşüşle 31.764 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 azalışla 2.293 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,3 artışla 3.186 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kayıpla 20.110 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle 73.936 puandan işlem görüyor.