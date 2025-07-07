Asya borsalarında negatif seyir hakim

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ediyor. Küresel çapta başta tarifeler olmak üzere birçok belirsizlik unsuru mevcutken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen politikaları da yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor.

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Trump'ın, tarifelerin erteleme tarihinin sonu olan 9 Temmuz yaklaşırken ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanacak tarifeleri mektup yoluyla bildireceğini ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıklamasıyla beraber yatırımcılar temkinli bir duruş sergilemeye başladı.

Bu durum küresel piyasalarda risk algısını artırırken, ticaret savaşlarıyla enflasyon risklerinin devam etmesi ve şirket karlılıklarının olumsuz etkilenebileceğine yönelik endişelerle küresel piyasalar yeni haftaya satış baskısıyla başladı. Trump'ın bugün ülkelere gümrük vergisi mektupları göndermeye başlaması bekleniyor.

Analistler, Trump'ın BRICS'in ABD karşıtı politikalarına uyum gösteren ülkelere yüzde 10 tarife getirileceğine yönelik açıklamalarının da Asya piyasalarındaki satış baskısında etkili olduğunu söyledi.

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Öte yandan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz politikasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle de Japonya borsasında düşüşler görüldü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,56 düşüşle 39.587 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 artışla 3.059,47 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 3.470,74 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 83.352 puan seviyesinde bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 23.583 puandan işlem görüyor.