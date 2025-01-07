Asya borsalarında pozitif seyir hakim

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını korurken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahının sınırlı da olsa güçlendiği görülüyor.

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Yeni ABD yönetiminin tarife söylemleri Hong Kong tarafında risk algısının güçlü kalmasında etkili olurken, tahvil piyasalarında Çin'in 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 1,6 ile düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Çin'de gelecek dönemde ekonomik ve ticari görünümdeki belirsizliğin etkisiyle güvenli liman varlıklara talep yüksek düzeyde seyretmeye devam ederken, Çin hükümetinin ve Çin Merkez Bankasının (PBoC) ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceği ihtimali de varlık fiyatlarını etkiliyor.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 157,7 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 40.080 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.492 puandan kapandı.

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Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kayıpla 19.337 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 primle 3.223 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 78.248 puanda bulunuyor.