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Asya borsalarında pozitif seyir hakim

Asya borsalarında, Japonya hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor. Çin merkezli DeepSeek'in etkisiyle, Japonya'da işlem gören yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde satış baskısı dikkati çekti.

28.01.2025 - 09:58 | | AA
Asya borsalarında pozitif seyir hakim

Çin merkezli DeepSeek'in, diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak eğitilmesi, yarı iletken sektöründe talep dengesini ve ABD teknolojik hakimiyetini bozabileceği endişesiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı seyri destekledi.

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Dün teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış baskısı Japon piyasalarına da taşındı. Yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 11,4, Tokyo Electron'un hisseleri 5,5, Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 3,4 değer kaybetti. Gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticileri Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 7,7, Fujikura'nin hisseleri de yüzde 9,3 düştü.

Söz konusu satış baskısıyla Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 39.065 puandan günü tamamlarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 20.267 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 artışla 76.087 puan seviyesinde bulunuyor.

Çin ve Güney Kore borsalarında tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

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Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da aralık 2024'e ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık bazda yüzde 2,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

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