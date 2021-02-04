Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlendi

Asya'da kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.501 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kaybederek günü 3.087 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1 düşüşle 28.341 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,2 yükselişle 105,24 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 50.385 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 29.178 puanda seyrediyor.

Analistler, hafta başından bu yana yükseliş eğilimden olan Güney Kore ve Japonya pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığını bildirdi.