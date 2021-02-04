Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlendi
04.02.2021 - 10:38 | | AA

Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlendi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan pay piyasaları pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlendi
ABONE OL

Asya'da kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.501 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kaybederek günü 3.087 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1 düşüşle 28.341 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,2 yükselişle 105,24 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 50.385 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 29.178 puanda seyrediyor.

Analistler, hafta başından bu yana yükseliş eğilimden olan Güney Kore ve Japonya pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığını bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

Koronavirüse yenilen doktora acı veda! 'Oğlum sıra sende değil, bizdeydi'

Koronavirüse yenilen doktora acı veda! 'Oğlum sıra sende değil, bizdeydi'

Sıradaki Haber