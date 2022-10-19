'Asya hisseleri için risk-getiri oranı cazip'

Asya hisse senetlerinde dibin görülmesine yakın olduğu yönünde Morgan Stanley tarafından ortaya konan görüşlere Nomura'dan da destek geldi.

Nomura'nın aralarında Chetan Seth'in de olduğu stratejistleri dün yayınladıkları yatırımcı notunda Asya hisse senetleri için ufuktaki 1 yıldan uzun dönem için risk-getiri oranının "oldukça cazip" olduğunu ifade etti.

Stratejistler Çin ekonomisinin Covid-19 tedbirlerini kaldırılarak yeniden açılmasının gecikmemesi, ABD ekonomisinde resesyonun uzamaması halinde 2023 yılının ilk yarısı içinde Asya hisse senetlerinde sürdürülebilir bir toparlanmanın başlayabileceğini öngördü.

MSCI Asya Pasifik Endeksi bu yıl yüzde 289 geriledi. Endeks son 8 çeyreğin 7'sinde MSCI Dünya Endeksi'nin altında performans gösterdi.