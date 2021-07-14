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'Asya hisselerinde alım için doğru zaman'

JP Morgan Asya hisse senedi stratejisti Mixo Das, şu an Asya hisse senetlerinde alım yapmak için doğru zaman olabileceği yorumunu yaptı.

14.07.2021 - 08:27 |
'Asya hisselerinde alım için doğru zaman'

Kuruluşun tercihlerinin öncelikle faiz oranlarına hassas hisse senetleri olduğunu da belirten Das, bu doğrultuda ilk sırada banka hisselerinin geldiğini belirtti.

Das, teknoloji hisselerinin de uzun vadeli yatırımcılar için halen alıma uygun göründüğünün altını çizdi. Asya'da 2. çeyrek karlarında yıllık %60-70 yükseliş yaşanabileceğini vurguladı.

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