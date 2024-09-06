Asya piyasaları negatif seyirde

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesini beslemesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

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Asya’da da satış baskısının yeni günde etkili olduğu görülürken, dolar/yen paritesindeki düşüş devam ediyor.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da temmuz ayı hanehalkı harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artarken, temmuz ayına ilişkin öncü endeks 117,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, 142,3 seviyesine inen dolar/yen paritesindeki düşüşün dördüncü işlem gününe taşındığını belirterek, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) sıkılaşma adımlarına yönelik piyasa beklentilerinin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Hong Kong'da, süper tayfun Yagi nedeniyle piyasalar bugün kapalı olacak.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 36.422 puanda kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 azalışla 2.545 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 kayıpla 2.774 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 azalışla 81.397 puanda bulunuyor.