Asya piyasaları negatif seyretti

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını yeniden canlandırmasıyla satış baskısı derinleşirken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

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ABD piyasalarındaki satış baskısı yeni günde Asya tarafına da taşınırken, yarı iletken çip sektörü öncülüğünde satış baskısı derinleşmeyi sürdürüyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Çin'de ağustos ayına ilişkin Caixin hizmet sektörü PMI 51,6'ya düşerek beklentilerin altında gerçekleşirken, Japonya'da hizmet sektörü PMI 53,7 seviyesine geriledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, dün yaptığı açıklamada verilerin tahminler doğrultusunda gerçekleşmesi durumunda artışlara devam edeceklerini söyledi.

Dolar/yen paritesi ise dört günlük yükseliş serisinin ardından dün günü yüzde 1 değer kaybıyla 145,5 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 145,3 seviyesinde bulunuyor.

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Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,4 düşüşle 37.045 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 3,2 azalışla 2.280 puanda kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.785 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kayıpla 17.420 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,5 azalışla 82.135 puanda işlem görüyor.