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'Atıl üretim kapasitesi hızla düşüyor'

Saudi Aramco'dan yapılan açıklamada, "Atıl üretim kapasitesi hızla düşüyor, yatırıma ihtiyaç var." denildi.

26.10.2021 - 13:24 |
'Atıl üretim kapasitesi hızla düşüyor'

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Saudi Aramco, petrol üretiminde atıl kapasitenin hızla azalmakta olduğuna işaret etti ve şirketlerin üretime daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini bildirdi.

Aramco CEO'su Amin Nasser, Riyad'da yaptığı açıklamada "Atıl kapasite düşüyor. Bu endişe verici. Eğer gelecek yıl havacılık sektörü toparlanır ise bu atıl kapasite tamamen ortadan kalkar" diye konuştu.

Nasser, 2021 yılında pandeminin etkilerinin hafiflemesi ve daha fazla insanın uçmaya başlaması ile petrol piyasasında arz açığının kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Aramco dışında birçok Wall Street bankası ve bazı OPEC+ üyeleri de gelecek yıl arz yetersizliği yaşanacağını öngörmüştü.

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