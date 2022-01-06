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Auchan rakibi Carrefour için teklif verecek

Fransız süpermarket zinciri Auchan, yurt içi piyasadaki en büyük rakibi olan Carrefour için teklif vermeyi değerlendiriyor.

06.01.2022 - 07:57 |
Auchan rakibi Carrefour için teklif verecek

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Auchan, Carrefour için ortaklaşa teklif vermek üzere aralarında CVC Capital Partners'ın da olduğu yatırım şirketleri ile görüşüyor.

Paris Borsası'nda gerçekleşen işlemlere göre Carrefour'un piyasa değeri 13,4 milyar dolar.

Auchan'ın Carrefour'u satın alması halinde Fransa'nın en büyük marketler zinciri ortaya çıkacak.

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