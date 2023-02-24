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Audi, ABD'de fabrika kurmayı planlıyor

Volkswagen'in sahip olduğu Audi, ABD'nin enflasyonu düşürme yasasının sağladığı sübvansiyonlardan yararlanmak için ABD'de bir elektrikli araç fabrikası kurmayı planlıyor.

24.02.2023 - 13:37 |
Audi, ABD'de fabrika kurmayı planlıyor

Audi CEO'su Markus Duesmann yaptığı açıklamada "ABD'de henüz bir fabrikamız yok. Amerikan hükümetinin enflasyonu düşürme yasası ile birlikte ABD'de bir elektrikli araç fabrikası kurmak oldukça cazip hale geldi" dedi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un sorularını yanıtlayan Duesmann, Volkswagen ile birlikte bir fabrika kurmalarının büyük olasılık olduğunu da vurguladı.

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