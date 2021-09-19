Avalanche rekor fiyata ulaştı

Haftanın ilk işlem gününde ABD’li perakende şirketi Walmart’ın Litecoin ile ödeme kabul edeceğine yönelik piyasada dolaşan yalan haberler spekülasyona yol açmıştı.

Birçok platform tarafından yayılan bu gelişmeyle birlikte haberin gerçeklik payının asılsız olduğu anlaşılınca kripto para piyasasında sert fiyat hareketleri oluştu.

Yaşanan bu gelişme sonrası kısa süre içerisinde Litecoin fiyatı yüzde 25 prim yaparak 240 dolar seviyesine kadar yükselse de ardından gün içerisindeki kazançlarının tamamını sildi.

Piyasayı altüst eden bu gelişmenin ardından kripto paraların amiral gemisi Bitcoin’de fiyatlamalar da etkilendi. Bitcoin fiyatı pazartesi günü 43 bin 370 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Bu tarihten itibaren haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında yükseliş eğilimi gösteren Bitcoin, dün 48 bin 843 dolar seviyesine kadar artış kaydetti.

Neredeyse 49 bin dolar kritik direnç seviyesine dokunacakken bugün itibarıyla gelen satış baskısıyla birlikte Bitcoin, tekrardan 47 bin dolar seviyesine geri çekildi.

Bitcoin’de gelişen bu satış baskısı altcoinlerin geneline de yansıdı. En yüksek hacimli ilk 10 kripto para, haftanın son işlem gününde kırmızıya büründü.

EN YÜKSEK HACİMLİLERDE SON DURUM NE?

7 günlük değişim grafiğine bakıldığında ise en yüksek hacimli ilk 10 kripto paradan Bitcoin yüzde 3 ve Polkadot yüzde 1.85 oranında artış kaydederken, Ethereum yüzde 2, Cardano yüzde 11.88, Binance Coin yüzde 2.82, Ripple yüzde 3.52, Solana yüzde 9.56, Dogecoin yüzde 3.91 değer kaybetti.

ENFLASYON BASKISIYLA YATIRIMCILAR BITCOIN’E HÜCUM ETTİ

Özellikle koronavirüsün etkisiyle ekonomilerde yaşanan ağır tahribatın ardından dünya ekonomisinde söz sahibi olan önemli devletler başta olmak üzere birçok ülkede enflasyonist eğilim artışa geçti. ABD, Euro Bölgesi genelinde ve İngiltere’de enflasyon rakamları tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında yıllık bazda yüzde 5.4 seviyesinde artış kaydetmişti. Bu rakam ağustos ayında yüzde 5.3 artış olarak gelse de ABD’de enflasyon hala çok yüksek seviyelerde seyrediyor.

Bu kapsamda ABD vatandaşları enflasyon baskısından korunmak amacıyla yatırımlarını emtialara ya da hisse senetlerine değil, daha çok kripto paralara kaydırdılar. Son zamanlarda ABD vatandaşlarının kripto paralara yönelik ilgisinin genel olarak artışa geçtiği gözleniyor.

Nitekim en yüksek hacimli kripto paralara bakıldığında bu hafta en iyi performans gösteren piyasanın lideri Bitcoin olarak öne çıkıyor.





PSİKOLOJİK DİRENÇ EŞİĞİNDEN HALEN ÇOK UZAK

Bu hafta neredeyse 49 bin dolar seviyesine basamak dayayan lider coin, geçtiğimiz haftalarda defalarca test ettiği 50 bin dolar psikolojik direnç seviyesinin oldukça altında seyrediyor.

Kısa vadeli fiyat hareketlerine bakıldığında ise Bitcoin’de yükselişlerin hız kazanması için ilk etapta 48 bin dolar seviyesi üzerinde bir kalıcılık sağlanması gerekiyor. Eğer Bitcoin, bu seviye üzerinde yer edinebilirse sonrası için 49 bin doların üzerinde günlük kapanışını gerçekleştirmesi gerekiyor.

Son zamanlarda düşük hacimli ve sınırlı sayıda alımın gözlendiği Bitcoin’de boğalar tekrardan alıma geçer ve piyasayı hareketlendirirse yükselişin hız kazanması için lider coinin önünde hiçbir engel bulunmuyor.

SON DÖNEMİN YILDIZI SÖNÜYOR

Son günlerde fiyat hareketine bakıldığında defalarca tırmanışa geçerek kendi rekorunu kıran Solana, bu hafta içerisinde ağda yaşanan bir sorun sebebiyle resmen çakıldı. İşlem yükündeki artış sebebiyle ağda kesinti yaşanırken sorun Solana teknik ekibi tarafından çözüldü.

Bu gelişme Solana fiyatlarının çakılmasına neden oldu. Olayın gerçekleştiği 14 Eylül tarihinde Solana fiyatı 171 dolardan 142 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Yaşanan satış baskısının ardından kısmi toparlanma kaydeden Solana, son günlerde adeta 160 dolar seviyesine çakılı kaldı.

9 Eylül tarihinde 216 dolar seviyesine kadar yükselerek kendi rekorunu kıran Solana, bu tarihten itibaren genel olarak satıcılı seyrediyor. Solana’da fiyatlama, 120 saatlik hareketli ortalama seviyesinin üzerinde bulunuyor.

PİYASANIN YENİ YILDIZI YÜKSELİYOR

Gösterdiği fiyat hareketleriyle bu haftanın yükselen yıldızı Avalanche oldu. Hafta başından bu yana defalarca rekor fiyata ulaşan Avalanche, cumartesi günü 75 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Tarihi rekoruna ulaşan Avalanche, bu fiyat seviyesinden sonra kar satışlarıyla gerileme kaydetse de haftanın son işlem gününde 70 doların üzerinde primli seyrediyor.

Hafta içerisinde defalarca kendi rekorunu kıran Avalanche, en yüksek hacimli 13.üncü kripto para birimiyken 2 basamak birden yükselerek 11’inci sıraya ulaştı.

15.86 milyar dolarlık piyasa değeriyle Avalanche, gözünü en yüksek hacimli ilk 10 kripto para arasına dikti.

YÜZDE 136 DEĞER KAZANDI

7 Eylül’de kripto para piyasasında yaşanan büyük çöküşün etkisiyle 31.7 dolar seviyesine kadar geri çekilen Avalanche, 11 günde 75 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 136’dan fazla değer kazandı.

AVALANCHE’DA TÜRK İMZASI

İlk olarak 2018 yılında piyasaya sürülen Avalanche, Prof. Dr. Emin Gün Sirer tarafından kuruldu. Ava Labs tarafından geliştirilen Avalanche, özel ve genel blockchainler üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan işlemlerin tek bir ağda sorunsuzca çalışmasını sağlıyor.