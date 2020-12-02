Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 6.385 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.566 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.132 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 21.959 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi dün ABD'deki teşvik paketi açıklamalarıyla Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 1,2088'i görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,2052 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit görüşmelerinde önemli birkaç konunun hala çözüme ulaştırılamamış olmasından dolayı pay piyasalarının baskılandığını söyledi.

Bugün Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.