Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 392 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 13.257 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.538 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 5.569 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.247 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 22.0,92 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,2117 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimle birlikte Brexit'e ilişkin anlaşmazlıkların risk algısını yükselttiğini ancak İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmaya başlanmasının aşağı yönlü baskıları hafiflettiğini söyledi.

Bugün Almanya'da ZEW endeksleri, Euro Bölgesi'nde GSYH ve ABD'de birim emek maliyeti verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, küresel bazda teşviklere ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.