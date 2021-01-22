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22.01.2021 - 11:45 | | AA

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,92 azalışla 407,10 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 13.800 puan oldu.

Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 azalışla 6.671 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 düşüşle 5.533 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 değer kaybıyla 8.051 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,47 azalarak 22.103 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,13 azalışla 1,2152 seviyesinden işlem görüyor. Dün, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmemesine karşın, ECB Başkanı Christine Lagarde"ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve bununla ilgili kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiğini söylemesinin ardından etkili olan satıcılı seyrin bugün de devam ettiği görülüyor.

Analistler, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ocakta 57,0 ile beklentilerin hafif altında kaldığını belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak PMI verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

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