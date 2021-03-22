Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 azalışla 422,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 gerileyerek 14.616 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 azalışla 6.686 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 düşüşle 5.960 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,44 değer kaybıyla 8.369 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,20 azalarak 24.151 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,14 artışla 1,1889 seviyesinden işlem görüyor.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaların gündemin odağında olduğunu kaydeden analistler, bugün Euro Bölgesi'nde ocak ayı cari işlemler dengesi ve ABD'de şubat ayı mevcut konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.