Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları düşüşle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları düşüşle açıldı
ABONE OL

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe satıcılı bir seyirle başladı.

23.03.2021 - 11:58 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,34 azalışla 422,74 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 gerileyerek 14.605 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 azalışla 6.687 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 5.935 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 8.325 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 azalarak 24.159 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,32 azalışla 1,1895 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, özellikle Avrupa'da mutasyon riski ve artan vaka sayılarına paralel alınan tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikleri artırdığını ifade etti.

Almanya’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 28 Mart’ta kadar geçerli olan tedbirler sertleştirilerek 18 Nisan’da kadar uzatıldı. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), dünkü açıklamasında salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sıkı kısıtlamalar sonucu ülke ekonomisinin ilk çeyrekte keskin şekilde daralabileceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların, gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi. Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de ocak işsizlik oranı yüzde 5,0 olarak gerçekleşti.

GÜNCEL HABERLER

Öldürdü 'kader' dedi! Müebbet hapse çarptırıldı

Öldürdü 'kader' dedi! Müebbet hapse çarptırıldı

Bakan Dönmez açıkladı! Elektrik üretimi yüzde 50 arttı

Bakan Dönmez açıkladı! Elektrik üretimi yüzde 50 arttı

Yunan Başbakanı, ABD uçak gemisini ziyaret etti

Yunan Başbakanı, ABD uçak gemisini ziyaret etti

'Hocaların hocası' olarak tanınıyordu! Hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' olarak tanınıyordu! Hayatını kaybetti

Son dakika: Yeni düzenleme hayata geçirildi! Güvensiz ürüne büyük ceza

Son dakika: Yeni düzenleme hayata geçirildi! Güvensiz ürüne büyük ceza

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SON DAKİKA: Koronavirüs tablosu 23 Mart 2021 Salı: Bugün vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? Koronavirüs tablosunda düzelme var mı?

SON DAKİKA: Koronavirüs tablosu 23 Mart 2021 Salı: Bugün vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? Koronavirüs tablosunda düzelme var mı?

Sıradaki Haber
Emeklilik fırsatı! 572 lira ödeme yaparak...

Emeklilik fırsatı! 572 lira ödeme yaparak...

Sıradaki Haber
Karamollaoğlu: "Kılıçdaroğlu'na teklif ettim, hemen kabul etti"

Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu'na teklif ettim, hemen kabul etti

Sıradaki Haber
Öldürdü 'kader' dedi! Müebbet hapse çarptırıldı

Mahkeme salonu buz kesti! 'Kader' deyip...

Sıradaki Haber