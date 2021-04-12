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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı.

12.04.2021 - 10:51 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak 436,10 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,06 değer kaybıyla 15.225 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 azalışla 6.880 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 8.529 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azalarak 6.163 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03 gerileyerek 24.421 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 1,1877 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta pozitif görünümünü koruyan başlıca Avrupa borsalarında, yatırımcılar için en önemli motivasyonun, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve aşılama çalışmalarında sağlanan gelişmeler olduğunu belirtti.

Almanya'da cuma günü açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin aksine düşüş kaydetmesinin pay piyasalarındaki iyimserliği baskıladığını ifade eden analistler, bugün Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarına ilişkin haber akışının takip edileceğini, veri gündeminde ise Avro Bölgesi şubat ayı perakende satışlarının öne çıktığını bildirdi.

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