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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 azalarak 440,88 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,03 değer kaybederek 15.366 puan oldu.

20.04.2021 - 10:57 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 azalışla 6.983 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,65 düşüşle 8.665 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 gerileyerek 6.272 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 değer kaybederek 24.635 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,25 değer kazancıyla 1,2070 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) martta aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,7 artarak beklentileri aştı. İngiltere’de işsizlik oranı ise şubatta yüzde 4,9'a geriledi. Yüzde 5,1’e yükselmesi beklenen işsizlik oranı, ocak ayında yüzde 5 seviyesindeydi.

Analistler, ABD ile Rusya arasında artan gerilimin, piyasaların negatif seyrindeki en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayarak, bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kurulu toplantısı ve cuma günü açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

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