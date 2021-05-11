Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları düşüşle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları düşüşle açıldı
ABONE OL

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,59 azalarak 438,33 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,67 değer kaybederek 15.143 puan oldu.

11.05.2021 - 11:03 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,80 azalışla 6.995 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,27 düşüşle 9.028 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,58 gerileyerek 6.286 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,26 değer kaybederek 24.491 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,05 değer kazancıyla 1,2137 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, artan enflasyon endişeleriyle birlikte New York borsası ve Asya borsalarında güçlenen satışların negatif etkisiyle Avrupa borsalarının güne satış ağırlıklı bir seyirle başladığını belirtti.

Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri karşılamasıyla da küresel ölçekte endişelerin arttığını ifade eden analistler, bugün Avrupa'nın veri gündeminde Almanya'da açıklanacak ZEW ekonomik beklentiler endeksinin öne çıktığını aktardı.

GÜNCEL HABERLER

Emekli maaşını çalan hırsızlar yakalandı! Jandarmaya harçlık vermek istedi

Emekli maaşını çalan hırsızlar yakalandı! Jandarmaya harçlık vermek istedi

Fransız milletvekilinden Macron'a İsrail'e yaptırım çağrısı

Fransız milletvekilinden Macron'a İsrail'e yaptırım çağrısı

Korkunç son! Beton kazanını temizlerken çalıştırılan mikserde öldü

Korkunç son! Beton kazanını temizlerken çalıştırılan mikserde öldü

Son dakika: Bakanlıktan döviz mevduat hesaplarına yönelik iddialara açıklama

Son dakika: Bakanlıktan döviz mevduat hesaplarına yönelik iddialara açıklama

Kiralama şartları değişti: Talep yüzde 44 düştü

Kiralama şartları değişti: Talep yüzde 44 düştü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emekli maaşını çalan hırsızlar yakalandı! Jandarmaya harçlık vermek istedi

Emekli maaşını çalan hırsızlar yakalandı! Jandarmaya harçlık vermek istedi

Sıradaki Haber
Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

Sıradaki Haber
Putin'in vücudu antikor geliştirdi

Putin'in vücudu antikor geliştirdi

Sıradaki Haber
Kandilli son depremler: Deprem mi oldu? 11 Mayıs nerede deprem oldu?

Kandilli son depremler: Deprem mi oldu? 11 Mayıs nerede deprem oldu?

Sıradaki Haber