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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

19.05.2021 - 10:38 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,93 azalarak 438,92 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,94 değer kaybederek 15.241 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 azalışla 6.974 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,53 düşüşle 9.135 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 gerileyerek 6.295 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,53 değer kaybederek 24.747 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,10 değer kazancıyla 1,2236 seviyesinden işlem görüyor.

Artan enflasyonist endişelerin pay piyasalarında risk iştahını azalttığını belirten analistler, Kovid-19 aşılama çalışmalarının ve çip krizine ilişkin gelişmeler ile bugün açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verilerinin yatırımcılar tarafından takip edileceğini söyledi.

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