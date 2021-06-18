Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalışla 7.140 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 düşüşle 9.154 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 6.667 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 azalışla 25.661 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1,1897 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon ve faiz beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonları ile varlık alımlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların yakında tartışılmaya başlayabileceği yönlendirmesinin ardından piyasaların karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

Bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olunmasının beklendiğini aktaran analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, Euro Bölgesi'nde maliye bakanları toplantısı ile oynaklığı artan emtia fiyatlarının seyrinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 7,2 artarak beklentileri aştı. İngiltere'de perakende satışlar ise aylık yüzde 1,4 azalarak tahminlerin altında kaldı.