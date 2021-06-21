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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satıcılı bir seyirle başladı.

21.06.2021 - 10:46 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 değer kaybıyla 449,48 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 düşüşle 15.347 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 azalışla 6.989 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,22 düşüşle 8.926 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 düşüşle 6.514 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 azalışla 25.120 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 1,1855 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yönlendirmeye odaklanan piyasaların faiz artırımı zamanlamasına dair tahminlerin öne çekilmesiyle satış baskısı altında kaldığını, bu şok etkisinin yeni haftaya da taşındığını ifade etti.

Bundan sonraki süreçte piyasaların enflasyon ve faiz beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve açıklamaya duyarlılığının arttığının altını çizen analistler, bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun önem taşıdığını, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti. 

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