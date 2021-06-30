Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 azalışla 456 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,14 değer kaybıyla 15.667 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 7.080 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,71 azalışla 8.851 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 6.556 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 25.289 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,1907 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, kullanımdaki bazı aşıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyanta karşı etkili olduğuna ilişkin haber akışına karşın, yeni varyantın Avrupa'da yayılmaya devam etmesiyle pay piyasalarının satış baskısı altında kaldığını söyledi.

Öte yandan, bugün İngiltere'de açıklanan Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine göre İngiltere çeyreklik bazda yüzde 1,6, yıllık bazda 6,1 daraldı. Almanya'da ise işsizlik oranı yüzde 5,9 ile değişmedi.

Bugün ABD'de ADP istihdam verilerinin fiyatlamaları etkileyebileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini kaydetti.