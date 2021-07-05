Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 azalışla 455 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,59 değer kaybıyla 15.558 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 7.121 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 azalışla 8.871 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 değer kaybıyla 6.524 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 25.183 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1868 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının ekonomik toparlanmayı ve ekonomilerin açılmasını geciktirebileceği endişesiyle Avrupa borsalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün küresel bazda hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Avrupa Birliği ile Çin arasındaki seyahat kısıtlamaları kaynaklı gerileme ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.