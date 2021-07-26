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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

26.07.2021 - 10:34 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 azalarak 459,70 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,54 gerileyerek 15.584 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 azalışla 6.997 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,84 düşüşle 8.644 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 kayıpla 6.540 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 gerilemeyle 25.088 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,1796'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda temmuz ayının son haftasına girilirken, birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına paralel olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginliklerin gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Yeni haftada, ABD ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile büyüme verilerinin öne çıktığı belirten analistler, enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik beklentileri şekillendirmesi açısından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararının beklendiğini kaydetti.

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