Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları düşüşle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

27.07.2021 - 10:42 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,92 azalarak 456,88 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,08 gerileyerek 15.450 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 azalışla 6.936 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 düşüşle 8.698 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 kayıpla 6.530 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,78 gerilemeyle 25.099 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1780'den işlem görüyor.

Analistler, yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve bunun ekonomiye etkileri konusundaki tedirginliklerin piyasaları baskıladığını bildirdi.

Yatırımcıların, bugün başlayacak ve iki gün sürecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandığını aktaran analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Jinekolog muayenehanesindeki cinayetin gerekçeli kararı belli oldu

Son dakika... Jinekolog muayenehanesindeki cinayetin gerekçeli kararı belli oldu

Ömer Halisdemir için 'darbeci' ifadesi kullanan İYİ Partili yöneticiye soruşturma

Ömer Halisdemir için 'darbeci' ifadesi kullanan İYİ Partili yöneticiye soruşturma

Son dakika... Almanya'da patlama

Son dakika... Almanya'da patlama

Taze incir ihracatında hedef 75 milyon dolar

Taze incir ihracatında hedef 75 milyon dolar

Avrupa Birliği, aşılamada hedefine ulaştığını duyurdu

Avrupa Birliği, aşılamada hedefine ulaştığını duyurdu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Jinekolog muayenehanesindeki cinayetin gerekçeli kararı belli oldu

Son dakika... Jinekolog muayenehanesindeki cinayetin gerekçeli kararı belli oldu

Sıradaki Haber
Zam, ikramiye, 600 lira ek ödeme ve...

Zam, ikramiye, 600 lira ek ödeme ve...

Sıradaki Haber
Türk hekim gitti, gördü: İki dozla başardı

Türk hekim gitti, gördü: İki dozla başardı

Sıradaki Haber
Ömer Halisdemir için 'darbeci' ifadesi kullanan İYİ Partili yöneticiye soruşturma

Ömer Halisdemir için 'darbeci' ifadesi kullanan İYİ Partili yöneticiye soruşturma

Sıradaki Haber