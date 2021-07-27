Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,92 azalarak 456,88 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,08 gerileyerek 15.450 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 azalışla 6.936 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 düşüşle 8.698 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 kayıpla 6.530 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,78 gerilemeyle 25.099 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1780'den işlem görüyor.

Analistler, yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve bunun ekonomiye etkileri konusundaki tedirginliklerin piyasaları baskıladığını bildirdi.

Yatırımcıların, bugün başlayacak ve iki gün sürecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandığını aktaran analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini kaydetti.