Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları düşüşle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

26.08.2021 - 10:48 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,64 azalarak 468.84 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,90 gerileyerek 15.722 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 düşüşle 7.105 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,72 değer kaybıyla 8.909 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 azalışla 6.627 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,83 gerileyerek 25.846 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,06 azalarak 1,1768 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde bugün açıklanacak ABD'nin 2. çeyrek büyüme verisinin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Powell'ın konuşması öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini kaydeden analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının da takip edileceğini ifade etti.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Emlakçı kadın ölümden döndü, polis baskın yaptı

Emlakçı kadın ölümden döndü, polis baskın yaptı

Küçükçekmece'de hareket halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düştü

Küçükçekmece'de hareket halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düştü

Havayolu şirketi aşı yaptırmayan çalışanlarından ayda 200 dolar alacak

Havayolu şirketi aşı yaptırmayan çalışanlarından ayda 200 dolar alacak

Aşılı olup da koronaya yakalanmak ne anlama geliyor?

Aşılı olup da koronaya yakalanmak ne anlama geliyor?

Yükselen konut kiraları 'kapora dolandırıcılığını' artırdı

Yükselen konut kiraları 'kapora dolandırıcılığını' artırdı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

PCR testi nedir, nasıl yapılır? PCR testi zorunlu mu, ücreti ne kadar?

PCR testi nedir, nasıl yapılır? PCR testi zorunlu mu, ücreti ne kadar?

Sıradaki Haber
Kredi çekecekler dikkat! Yeni tedbirler geliyor

Kredi çekecekler dikkat! Yeni tedbirler geliyor

Sıradaki Haber
İşte 2022-2023 zamlı memur maaşları

İşte 2022-2023 zamlı memur maaşları

Sıradaki Haber
Emlakçı kadın ölümden döndü, polis baskın yaptı

Emlakçı kadın ölümden döndü, polis baskın yaptı

Sıradaki Haber