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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

14.09.2021 - 10:39 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 düşüşle 466,66 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,06 değer kaybederek 15.692 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 azalarak 8.804 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73 düşerek 6.628 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 7.043 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1828 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa borsalarında dün alıcılı seyir dikkati çekerken, Avrupa ülkelerinin artan enerji maliyetleri gündemin odağına yerleşti. Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz sağlaması için kurulan Kuzey Akım 2 projesinin beklenenden daha geç bir tarihte açılabileceği ve bu kışın sert geçeceğine ilişkin uzman görüşlerinin ardından elektrik ve doğal gaz fiyatları rekor seviyeye çıktı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de işsizlik oranı, temmuzda beklentiler doğrultusunda yüzde 4,6'ya geriledi.

Analistler, bugün 15.30'da ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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