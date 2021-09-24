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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

24.09.2021 - 10:45 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,46 düşüşle 465,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,69 değer kaybederek 15.537 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 azalarak 8.851 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 düşüşle 6.658 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederek 7.058 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1733 seviyesinden işlem görüyor.

Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizlerde değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde bırakırken, bugün Almanya'da açıklanacak Ifo endeksleri yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin küresel risk algısını artırdığını belirterek, buna bağlı olarak pay piyasalarının baskılandığını kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, veri gündeminde ise Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksleri ve ABD'de yeni konut satışlarının öne çıktığını söyledi.

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