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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

28.09.2021 - 10:37 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,85 düşüşle 458,48 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,58 değer kaybederek 15.483 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 azalarak 8.994 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 düşüşle 6.606 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 7.041 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1,1676 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yükselen hammadde maliyetleri ve devam eden tedarik sorunlarının piyasalarda belirsizlikleri artırdığını bildirdi.

Bugün Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırmaya devam ederken, İngiltere'de ise ordunun akaryakıt istasyonlarındaki olası yığılmaları önlemek için hazırda bekletildiği açıklandı. 

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın dün yaptığı açıklamalarda bankanın destekleyici duruşunu sürdüreceğini bir kez daha yineledi.

Lagarde, büyüme görünümünün ise belirsizliğini korumaya ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelere bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyondaki artışın sonbaharda da devam edeceği ancak geçici olduğunu düşündüklerini aktaran Lagarde'ın, bugünkü konuşmasında para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları vermeye devam etmesi bekleniyor.

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