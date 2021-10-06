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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

06.10.2021 - 10:42 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,17 azalarak 450,70 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 1,29 gerileyerek 14.999 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,03 azalışla 8.837 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 düşüşle 6.490 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 kayıpla 7.012 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,41 gerilemeyle 25.592 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, önceki kapanış seviyesinin 0,23 altında 1,1570'den işlem görüyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişeleri, ABD'de temerrüt olasılığı ve Çin'de borç krizi gibi süregelen faktörlerin, yatırımcı risk iştahını negatif etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Avrupa'da doğal gaz arzına yönelik haber akışının gündemin üst sıralarındaki yerini koruduğunu vurgulayan analistler, bugün ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Euro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bu arada Almanya'da bugün açıklanan verilere göre, ağustosta fabrika siparişleri yüzde 7,7 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

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