Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları düşüşle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

12.10.2021 - 11:17 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,56 azalarak 455 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 düşüşle 15.097 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 değer kaybıyla 7.096 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 azalışla 6.523 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 25.765 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1,1557'den işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da hala yüksek seviyelerde bulunan doğal gaz fiyatlarının enflasyon baskılarını ve belirsizliği artırdığını söyledi. Kasım vadeli doğal gaz kontratı şu sıralarda 87 eurodan işlem görüyor.

Bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Güney Kore kültürü neden dünyayı kasıp kavuruyor? İşte cevabı...

Güney Kore kültürü neden dünyayı kasıp kavuruyor? İşte cevabı...

Vali yardımcısı adeta dehşet saçmış! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Vali yardımcısı adeta dehşet saçmış! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Rusya Taliban'dan yanıt bekliyor

Rusya Taliban'dan yanıt bekliyor

Güney Kore kültürü neden dünyayı kasıp kavuruyor? İşte cevabı...

Güney Kore kültürü neden dünyayı kasıp kavuruyor? İşte cevabı...

Vali yardımcısı adeta dehşet saçmış! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Vali yardımcısı adeta dehşet saçmış! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

AB'den 60 bin gence Avrupa genelinde ücretsiz tren seyahati

AB'den 60 bin gence Avrupa genelinde ücretsiz tren seyahati

Kayseri'de silajlık mısır çiftçinin yüzünü güldürüyor

Kayseri'de silajlık mısır çiftçinin yüzünü güldürüyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güney Kore kültürü neden dünyayı kasıp kavuruyor? İşte cevabı...

Güney Kore kültürü neden dünyayı kasıp kavuruyor? İşte cevabı...

Sıradaki Haber
O paralar iade ediliyor! 709 lira...

O paralar iade ediliyor! 709 lira...

Sıradaki Haber
Avrupa'da 7 ülke hükümet arıyor

Avrupa'da 7 ülke hükümet arıyor

Sıradaki Haber
Vali yardımcısı adeta dehşet saçmış! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Vali yardımcısı adeta dehşet saçmış! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Sıradaki Haber