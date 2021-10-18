Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları düşüşle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk gününe düşüşle başladı.

18.10.2021 - 10:42 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,55 değer kaybederek 466,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 15.543 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 azalışla 7.227 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 düşüşle 6.672 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,53 düşüşle 8.950 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, 1,1580 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in farklı enflasyon değerlendirmeleri dikkati çekti.

Hafta sonu yaptıkları açıklamalarda, ECB Başkanı Lagarde enflasyonun geçici olduğunu ve ECB'nin destekleyici para politikası duruşunu sürdüreceğini belirtirken, BoE Başkanı Bailey enflasyon baskılarının önüne geçmek için gerektiği takdirde harekete geçebileceklerini aktardı.

Analistler, bir süredir Avrupa'nın gündeminde bulunan doğal gaz fiyatları ile birlikte tedarik zincirindeki sıkıntıların mal ticaretinde sebep olabileceği olası gecikmelerin, Avrupa'da enflasyon endişesini besleyen unsurlar olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bu endişelerle pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, bugün ABD'de açıklanacak sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

Pendik'te arazi saldırısı! 8 çocuk babası ölü, 5 yaralı

Pendik'te arazi saldırısı! 8 çocuk babası ölü, 5 yaralı

Irmak Arıcı'ya sahnede pastalı kutlama

Irmak Arıcı'ya sahnede pastalı kutlama

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Pendik'te arazi saldırısı! 8 çocuk babası ölü, 5 yaralı

Pendik'te arazi saldırısı! 8 çocuk babası ölü, 5 yaralı

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yaptırımları uzatıldı

AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yaptırımları uzatıldı

AB, 1 milyardan fazla Kovid-19 aşısı ihraç etti

AB, 1 milyardan fazla Kovid-19 aşısı ihraç etti

Son dakika haberler: İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Son dakika haberler: İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

Sıradaki Haber
Kıdem tazminatıyla ilgili flaş detay!

Kıdem tazminatıyla ilgili flaş detay!

Sıradaki Haber
COVID-19 ile ilgili ezber bozan sonuç

COVID-19 ile ilgili ezber bozan sonuç

Sıradaki Haber
İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu

İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu

Sıradaki Haber