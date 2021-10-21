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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

21.10.2021 - 10:35 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 değer kaybederek 468,20 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 düşüşle 15.451 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 azalışla 7.195 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 düşüşle 6.675 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,79 değer kaybederek 8.947 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, 1,1646 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa piyasalarında, enerji konusunda yaşanan sorunlarla birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları risk algısını artıran gelişmeler olarak öne çıktı. İngiltere artan vaka sayılarına karşın tekrar kapanmaya gitmeyeceğini duyururken, Doğu Avrupa ülkelerinde ise düşük aşılama oranı sebebiyle kısıtlamalar tekrar gündeme geldi.

Analistler, bugün başlayacak ve iki gün sürecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini belirterek, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını söyledi.

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