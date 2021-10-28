Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları düşüşle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı, Fransa'da CAC 40 endeksi pozitif ayrıştı.

28.10.2021 - 10:47 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 473,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 15.682 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 7.235 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 yükselişle 6.770 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 8.959 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, 1,1604 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın karar sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi.

Analistler, ECB'nin, bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ve destekleyici tutumunu sürdüreceğini tahmin ederken, buna karşılık artan enflasyon baskılarına ilişkin yapılacak yönlendirmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Zonguldak’ta maden ocağında göçük! 1 işçi yaralı

Zonguldak’ta maden ocağında göçük! 1 işçi yaralı

Bahçeli: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada

Bahçeli: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Zonguldak’ta maden ocağında göçük! 1 işçi yaralı

Zonguldak’ta maden ocağında göçük! 1 işçi yaralı

Son dakika... Tarım işçilerini taşıyan minibüs eve çarptı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Tarım işçilerini taşıyan minibüs eve çarptı! Çok sayıda yaralı var

Covid-19 tedavisinde ölümcül hastalık riskini üçte bir azaltan ucuz ilaç

Covid-19 tedavisinde ölümcül hastalık riskini üçte bir azaltan ucuz ilaç

Moskova kısmen kapandı

Moskova kısmen kapandı

Ekonominin çözüm bekleyen başlıkları G20'de masaya gelecek

Ekonominin çözüm bekleyen başlıkları G20'de masaya gelecek

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zonguldak’ta maden ocağında göçük! 1 işçi yaralı

Zonguldak’ta maden ocağında göçük! 1 işçi yaralı

Sıradaki Haber
Rakamlar netleşiyor! Asgari ücretli, memur, işçi...

Rakamlar netleşiyor! Asgari ücretli, memur, işçi...

Sıradaki Haber
İşte A'dan Z'ye asgari ücret

İşte A'dan Z'ye asgari ücret

Sıradaki Haber
Son dakika... Tarım işçilerini taşıyan minibüs eve çarptı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Tarım işçilerini taşıyan minibüs eve çarptı! Çok sayıda yaralı var

Sıradaki Haber