Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 değer kaybederek 473,31 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,57 düşüşle 15.606 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalışla 7.233 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 6.787 puanda ve İtalya da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 26.820 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1662 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de beklentilerden düşük gelen şirket karlılıkları ve bilançolarda tedarik zincirine ilişkin sıkıntılarının sonuçlarının görüldüğünü kaydederek, azalan risk iştahıyla Asya'da yoğunlaşan satış baskısının Avrupa borsalarına da taşındığını aktardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın dünkü faiz kararının ardından yaptığı açıklamalarda enflasyonun beklentilerinden daha uzun sürebileceğine değindiğini hatırlatan analistler, yatırımcıların artan enflasyon endişesiyle ECB'nin ilk faiz artışına Temmuz 2022'de gideceğinin fiyatlandığını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre ise Almanya ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 1,8, yıllık bazda ise yüzde 2,5 büyüdü.

Analistler, bugün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve büyüme, ABD'de ise kişisel harcamalar ve kişisel gelirlerin bulunduğunu bildirdi.