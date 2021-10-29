Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları düşüşle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

29.10.2021 - 11:41 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 değer kaybederek 473,31 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,57 düşüşle 15.606 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalışla 7.233 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 6.787 puanda ve İtalya da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 26.820 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1662 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de beklentilerden düşük gelen şirket karlılıkları ve bilançolarda tedarik zincirine ilişkin sıkıntılarının sonuçlarının görüldüğünü kaydederek, azalan risk iştahıyla Asya'da yoğunlaşan satış baskısının Avrupa borsalarına da taşındığını aktardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın dünkü faiz kararının ardından yaptığı açıklamalarda enflasyonun beklentilerinden daha uzun sürebileceğine değindiğini hatırlatan analistler, yatırımcıların artan enflasyon endişesiyle ECB'nin ilk faiz artışına Temmuz 2022'de gideceğinin fiyatlandığını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre ise Almanya ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 1,8, yıllık bazda ise yüzde 2,5 büyüdü.

Analistler, bugün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve büyüme, ABD'de ise kişisel harcamalar ve kişisel gelirlerin bulunduğunu bildirdi.

Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı

Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı

Ankara'da büyük gün! Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları nefesleri kesecek

Ankara'da büyük gün! Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları nefesleri kesecek

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Squid Game'le dehşete mi düştünüz? Gerçek olaylara dayanan Extracurricular çok daha çılgın!

Squid Game'le dehşete mi düştünüz? Gerçek olaylara dayanan Extracurricular çok daha çılgın!

Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı

Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı

Dalyan narında verim de fiyat da yüksek

Dalyan narında verim de fiyat da yüksek

Gebze’de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı

Gebze’de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı

İstanbul Havalimanı 3 yılda 31 ödül ve sertifika aldı

İstanbul Havalimanı 3 yılda 31 ödül ve sertifika aldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı

Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı

Sıradaki Haber
Emekli olacaklar dikkat! Değişti

Emekli olacaklar dikkat! Değişti

Sıradaki Haber
Elon Musk açıkladı: Yeniden üniversite okuyacak

Elon Musk açıkladı: Yeniden üniversite okuyacak

Sıradaki Haber
Cuma namazı kaçta 29 Ekim 2021: İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati Diyanet

Cuma namazı kaçta 29 Ekim 2021: İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati Diyanet

Sıradaki Haber