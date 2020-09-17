Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 düşüşle 6.015 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 gerileyerek 5.021 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 azalışla 7.035 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 19.717 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi önceki iki işlem günündeki değer kaybını yeni güne de taşımasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1,1787'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararının ardından küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini belirterek, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini, bankanın faiz oranı ve tahvil alım miktarını değiştirmesinin beklenmediğini kaydetti.

Fed'in karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret ettiğini belirten analistler, bunun da küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.

Analistler, Brexit görüşmelerinde de anlaşmazlıkların sürdüğüne dikkati çekerek, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.