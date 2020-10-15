Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,9 azalışla 5.827 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 4.872 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 kayıpla 6.820 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 gerilemeyle 19.290 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1734'ten işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin tedbirleri sıkılaştırması ve ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesiyle satıcılı bir seyir izlediğini bildirdi.

Bugün Euro Bölgesi'nde veri akışının sakin olduğunu belirten analistler, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve New York Fed İmalat Endeksinin takip edileceğini, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.