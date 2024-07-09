Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 18.388 puan seviyesinde işlem görüyor.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.185 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 33.956 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.598 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 gerilemeyle 10.984 puan bulunuyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 1,0826'dan tamamlayan euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde hemen üzerinde 1,0830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini ifade ederek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair karışık sinyaller vermesinin ardından, Powell'ın bugün ve yarın yapacağı konuşmalar ile perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

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Öte yandan, Analistler, Fransa'da aşırı sağa karşı Macron ve solcuların üstü kapalı işbirliğine gittiği ve seçimin 2. turunda, hiçbir ittifakın Mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamadığını anımsatarak, söz konusu durumun yatırımcıların temkinli davranmalarında etkili olduğunu dile getirdi.