Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 366 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 13.080 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.977 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 5.005 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 6.985 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.493 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.40 itibarıyla yatay bir seyirle 1,1775 seviyesinden işlem görürken, Brexit gelişmeleri sonrası değer kaybetmeye devam eden sterlin/dolar paritesi düşüşünü üst üste 6'ncı güne taşıdı ve şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1,2939 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yarın toplanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) genişleyici adımlara devam edeceği beklentisi ve ABD vadeli işlem piyasalarındaki alıcılı seyre paralel Avrupa borsalarının güne yükselişle başladığını ancak aşağı yönlü risklerin de hala masada olduğunu belirtti.

AB ile İngiltere arasında son aşamasına gelinen Brexit görüşmelerinde balık avlama bölgeleri ve Kuzey İrlanda ile ticaret konusunda iki tarafın anlaşamadığını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz haber akışının da risk algısını artırdığına dikkati çekti.

Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren ve bu alanda en önde gelen adaylardan olan AstraZeneca, dün çalışmalarını geçici bir süreliğine durdurduğunu açıkladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.