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23.12.2020 - 11:53 | | AA

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, yarın başlayacak Noel tatili öncesinde İngiltere hariç pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı
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 Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 393 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 13.510 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 6.450 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 puan yükselişle 5.501 puanda, İspanya IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 değer artışıyla 7.993 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 21.994 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,2183 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipinin ortaya çıkması sonrası tedarik zincirinde yaşanan sorunların kısa sürede çözüleceğine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Brexit süreci, ABD'deki destek paketi, Kovid-19 salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, yarından itibaren neredeyse Avrupa'nın tamamında başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini kaydetti.

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