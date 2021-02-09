Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 azalışla 410,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 14.040 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 azalışla 6.518 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 değer kaybıyla 8.186 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 5.697 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 artarak 23.440 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,17 artışla 1,2072 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalara paralel dünkü yükselişlerin ardından bugün Avrupa borsalarının sakin bir seyir izlediğini bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'nın 2020 yılı ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik krizin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 9,3 düşerek 1 trilyon 204,7 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 7,1 azalışla 1 trilyon 25,6 milyar euro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 179,1 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.