Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,11 artışla 419,96 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 14.103 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artışla 6.772 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 5.789 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 8.192 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 azalarak 23.574 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,07 artışla 1,2143 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin devam eden beklentiler, İtalya'da hükümet krizinin Mario Draghi'nin teknokrat hükümeti ile çözülmesi ve yeni tip koronaviürs (Kovid) aşılamasındaki gelişmelerin pay piyasalarını desteklediğini, ancak dünkü yükselişin ardından bugün daha sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, Euro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.