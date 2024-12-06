Avrupa borsaları karışık seyirde

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 519,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 20.375 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.343 puan seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 34.712 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.349 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 artışla 12.127 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında da karışık bir seyir izlenirken, gözler Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Fransa tarafında ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, parlamentoda muhalefetin destek verdiği gensoru önergesinin ardından hükümetin düşmesi üzerine Başbakan Michel Barnier'nin istifasını onayladı. Fransa'da 62 yıl sonra hükümetin ilk kez bir gensoru önergesiyle düşmesi üzerine muhalefetin mevcut siyasi çıkmazdan sorumlu tuttuğu Macron, istifa etmeyeceğini ve gelecek günlerde yeni bir başbakan atayacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Avrupa'daki merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene, ABD Başkanı seçilen Trump'ın mal ithalatına yönelik daha yüksek ABD tarifelerinin İngiliz enflasyonuna olası etkilerinin netleşmediğini söyleyerek, "Hiçbirimiz bu tarifelerin tam olarak neye benzeyeceğini bilmiyoruz." dedi.

Öte yandan, Fitch'in yayımladığı raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 büyümesinin beklendiği belirtilirken, bölge ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,2 ve 2026'da yüzde 1,3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, Euro Bölgesi'nde hane halkı reel gelirlerinin arttığı ancak tüketimdeki toparlanmanın "cılız" kaldığına işaret edildi.

Bugün, ayrıca Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.