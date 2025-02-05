Avrupa borsaları karışık seyirde

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi kapanışın hemen üzerinde 536,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 21.423 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 8.571 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 36.541 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 artışla 12.509 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.891 puandan işlem görüyor.

ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışı fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, küresel piyasalarda bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında da karışık seyir öne çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini erteleme kararı, Avrupa Birliği'nin (AB) de tarifelerden kaçınabileceğine yönelik iyimserliği besliyor.

Analistler, ABD'nin ek gümrük vergileri konusunda AB'nin rahat bir nefes alması için henüz çok erken olduğunu kaydederek, Brüksel için de ek gümrük vergilerinin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiğini söyledi.

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Piyasa katılımcılarının şimdiye kadar ABD'nin ek gümrük vergilerinden kaynaklanan riskin yönetilebilir olarak değerlendirdiğini ifade eden analistler, ek gümrük vergileri açıklanması durumunda AB tarafının ABD ile müzakere yollarını açık tutmasının öngörüldüğünü aktardı.

Öte yandan, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak aralık ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi yatırımcıların odağında yer alıyor. Bölgede son zamanlarda katılık kazanan enflasyon dikkati çekerken, üretici enflasyonundan alınacak sinyallerin bölge ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak ÜFE'nin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini kaydetti.