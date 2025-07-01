Avrupa borsaları karışık seyirde

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 541,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 8.782 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kazançla 14.013 puandan işlem görüyor.

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Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 23.893 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 39.608 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.657 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliklere karşın, bazı büyük ekonomilerin uzlaşma sürecine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonda sürekli yukarı veya sürekli aşağı yönlü dalgalanmalara karşı stratejik düzenlemelere gittiklerini açıkladı.

Banka, yüzde 2 olan enflasyon hedefini korurken, enflasyonun çok yüksek olduğu zamanlarda da çok düşük olduğu dönemlerdeki kadar güçlü şekilde tepki verileceğinin taahhüdünü verdi.

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ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda bugün konuşacak ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey başta olmak üzere birçok üst düzey merkez bankası yetkilisinin açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de konut fiyat endeksi aylık yüzde 0,8 azalırken, yıllık yüzde 2,1 arttı.

Analistler, Euro Bölgesi'nde enflasyon, Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da işsizlik oranı ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini söyledi.