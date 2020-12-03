Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 6.475 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 5.574 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.205 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 22.015 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, yükselişini üst üste üçüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,2122 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit görüşmelerinde önemli birkaç konunun hala çözüme ulaştırılamamış olmasından dolayı piyasalardaki yön arayışının devam ettiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.